La última semana se inició en el Parlamento el debate de las reformas planteadas por el presidente Martín Vizcarra . Las obstrucciones de Fuerza Popular en las comisiones de Justicia y de Constitución en la discusión de los proyectos para recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) marcaron la pauta.El presidente del Congreso, Daniel Salaverry (FP), instó a debatir con urgencia la reforma del CNM, pero apenas tres días después su propia bancada frustró todo al impedir que el dictamen de la Comisión de Justicia vea la luz.Perú21 consultó con expertos en análisis político y en derecho constitucional sobre este entrampamiento. Para Martín Tanaka, la agrupación fujimorista se encuentra en una encrucijada. “Creo que el fujimorismo siente que el mandatario está tratando de pasar por encima de ellos, por eso ven con cierto escepticismo las reformas. Pero a la vez se dan cuenta de que la opinión pública condena al Congreso por no mostrar entusiasmo en estos temas”, indicó.Según el especialista, Fuerza Popular tiene en mente que si las reformas salen de manera rápida, eso va a ser percibido como un triunfo del presidente y una derrota de ellos.“Por eso sueltan las expresiones de que no son mesa de partes del Ejecutivo, que se van a tomar su tiempo. Es lamentable porque deberían entender que colaborando con el jefe de Estado también van a ganar”, señala Tanaka.Uno de los argumentos de la bancada naranja es que las reformas constitucionales exigen un debate extenso. Sin embargo, el constitucionalista Raúl Ferrero Costa sostiene que esa afirmación no se condice para el caso del CNM.“Mientras no se logre aprobar una nueva estructura del CNM, no habrá ningún avance en la reforma judicial porque esta entidad es la rectora de la administración de justicia. Esta demora está haciendo mucho daño al país”, sostiene.“Lo más lamentable es que el propio Congreso se hace daño a sí mismo, se autosabotea y se consolida la imagen de un grupo que hace una oposición un tanto irracional”, añade Tanaka.Ambos expertos coinciden en que si FP sigue dilatando la reforma del CNM, va a perjudicar su futuro político ante la ciudadanía. “La renovación del CNM se ha discutido lo suficiente. Es momento de concretar las ideas expuestas en normas jurídicas que permitan entrar a la verdadera reforma del Poder Judicial”, agrega Ferrero.TOMA Y DACAEn tanto, el constitucionalista Enrique Bernales considera que el problema de este entrampamiento no solo recae en el Parlamento, sino también en la actitud que ha adoptado el mandatario en estos últimos días.“Por un lado está la confrontación que todos los días genera el presidente Vizcarra con afirmaciones que, por lo general, no se ajustan a la Constitución y, del otro, la respuesta demorona del Congreso”, expresó Bernales, quien calificó de demagogia la presión que Vizcarra ejerce en el Congreso para que apruebe las reformas constitucionales.“Ningún Congreso del mundo se deja maltratar con el mangoneo que pretende el presidente al poner plazos. Entonces, responden con una demora premeditada para no darle el gusto. Es un toma y daca irresponsable”, señala.La solución, según Bernales, es que el jefe de Estado vaya en busca de un acuerdo y dialogue con las fuerzas políticas. Un planteamiento que contrasta con la necesidad de urgencia que resalta Ferrero: “Esto no puede demorar más, lo peor es dilatar algo que debería ya estar en estos momentos andando. Provoca desconfianza en la ciudadanía”.Para Tanaka, la solución a la demora de las reformas en el Parlamento está en manos de la presión del pueblo.“Lo único que los hace retroceder (a Fuerza Popular) en su actitud cerrada es la presión pública, la opinión pública y las encuestas que dicen que el Congreso cada vez tiene menor aprobación”, indicó.“Fuerza Popular se va a resistir a aprobar el paquete completo del presidente, pero por la fuerza de la opinión pública tendrá que hacer algo rápido”, añade.TENGA EN CUENTA- El vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, dejó abierta la posibilidad de solicitar la exoneración de dictamen en la Comisión de Justicia, debido a “la falta de voluntad política de Fuerza Popular”.- “Eventualmente podría también pedirse la exoneración de dictamen de las dos comisiones (Justicia y Constitución) para llevar el tema directo al Pleno”, dijo Vásquez.- Sobre el papel que está jugando Keiko Fujimori en las acciones de Fuerza Popular, Martín Tanaka dijo que no la ve liderando a su bancada, sino administrando intereses.- “El fujimorismo es una constelación de intereses muy grande y diversa. A Keiko Fujimori también le resulta difícil administrar ese barco, por eso a veces uno percibe que actuarán en contra de su propio interés. Hay tensiones y tira y afloja muy fuertes”, resaltó.Perú 21