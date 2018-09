Luego del pedido de cuestión de confianza que anunció esta noche el presidente de la República, Martín Vizcarra , diversos colectivos ciudadanos en redes sociales convocaron una marcha a favor de su solicitud para este martes 18 de setiembre.Desde el 28 de julio pasado y tras la difusión de los audios de la vergüenza, el presidente impulsó cuatro proyectos de reformas políticas: Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la Bicameralidad, la No reelección de Congresistas y un sistema transparente de financiamiento de los partidos políticos."Todos y todas a las calles a respaldar la cuestión de confianza planteada por el Presidente Martín Vizcarra. #ReformaYa", es el mensaje que acompaña al evento creado este domingo que tiene como punto de concentración la Plaza San Martín a las 5 de la tarde.La publicación ya cuenta con más de 5 mil reacciones y fue impulsada por el "colectivo No a Keiko", "Marcha por la bandera", "No a la corrupción", entre otros."De los 4 proyectos planteados, ni uno sólo tiene Dictamen de una comisión, ¡Ni uno sólo de ellos en 40 días! Por el contrario, hemos visto congresistas tratando de dilatar y desnaturalizar los proyectos, con absurdas modificaciones que de aprobarse los transformarían en proyectos inútiles y perjudiciales para el país", dijo Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación. (Peru21)