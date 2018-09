En la bancada de Fuerza Popular algunos de sus representantes dejaron en evidencia su escaso expertise político y respondieron de manera furibunda al presidente Vizcarra.Karina Beteta, por ejemplo, de manera no tan reflexiva, señaló que el presidente “tendrá que mandar sus tanques al Congreso para que lo cierre”.Otra congresista que tuvo palabras poco felices fue Rosa Bartra quien, a primera hora de ayer, dijo que Vizcarra había mentido y calificó de “mamarrachentos” los proyectos.Ante la situación, las voces con más experiencia del fujimorismo tuvieron que aparecer. Cecilia Chacón se colocó en el ala menos radical que existiría en este momento en FP, que también tiene a Luz Salgado y a Salaverry como sus máximos exponentes, y puso paños fríos. Pidió “caminar juntos hacia las reformas”.“La experiencia que tengo me lleva a guardar la calma en los momentos complicados. Es obligación de todos conciliar por el bien del país”, dijo a Perú21.Ante la carencia de un discurso unificado, Keiko Fujimori se reunió anoche con su bancada en su local del Jr. Paseo Colón, pero hasta las 10:00 p.m. esta aún no concluía.(Peru21)