Puno: De 34 puestos de venta certificados, dos fueron observados por el Senasa

Publicado el dia martes 18 de septiembre del 2018 a las 13:09

El sub gerente de Gestión Ambiental y Salud Pública, Felipe Larico Fernández, sostuvo que en el programa de incentivos a las municipalidades en el presente año encomendaron, de enero a julio certificar 32 puestos de venta, de los cuales se logró 34, pero dos fichas fueron observadas por el SENASA, los que fueron anulados.



Precisó que aún está a la espera del escrito donde deben precisar si se cumplió con la meta o no, en vista que ya se cumplió con la certificación de los 32, y próximamente será entregado los certificados.



Explicó que las certificaciones se dio a 30 puesto del mercado centra, entre: puestos de carnes, frutas y verduras, además de 2 puestos de carne del mercado Bellavista.



Durante los meses de agosto a diciembre se encomendó certificar 75 puestos de venta, lo que presumen que no se lograría debido a que hay varios puestos de venta como sección frutas, abarrotes y plantas medicinales en el mercado Laykakota, están en refacción y/o se encuentran cerrados.