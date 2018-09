Oracio Pacori: Informe de acusación contra Hinostroza se debe actuar inmediato, sino no responderá a la justicia

Publicado el dia miércoles 19 de septiembre del 2018 a las 13:08

Ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió el informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias constitucionales presentadas contra el suspendido juez supremo, César Hinostroza, así como a los cuatro ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.



El legislador Pacori, manifestó que en el informe se ha hecho estudio sobre la infracción de manera diferenciada de varios artículos de la Constitución, del cual se ha tipificado una serie de delitos; el mismo que tendrá que ser debatido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.



Resaltó que desde la Comisión de Acusaciones se tiene que actuar de manera inmediata, ya que el suspendido juez Cesar Hinostroza mientras no responda acusaciones seguirá en libertad y no podrá responder a la justicia.



Sobre César Hinostroza, dijo que, tras haber identificado una serie de infracciones constitucionales, en concordancia con el artículo 100 de la Constitución Política el Congreso debe pedir el levantamiento de inmunidad.



Sobre la relación del juez suspendido y Keiko Fujimori, señaló que los hechos no han sido materia de investigación, ya que no han estado vinculados dentro de las acusaciones. Pero haciendo evaluación dijo que podría haber un tipo de participación, sin embargo, aclaró que se debe investigar.