Puno: La Junta Nacional de Justicia pese a ser meritocrático no garantiza el buen ejercicio de funciones

Publicado el dia miércoles 19 de septiembre del 2018 a las 13:09

Con 112 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que presentó la Comisión de Constitución sobre la reforma que plantea modificaciones en los artículos relacionados al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).



El proyecto de reforma refiere que el Consejo Nacional de la Magistratura ahora en adelante será llamado Junta Nacional de Justicia. El Consejo estará conformado por siete consejeros titulares, que serán elegidos por meritocracia. El proceso estará presidido por el Defensor del Pueblo.



Sobre el particular la población de Puno en comunicación con Onda Azul, señaló que no es un cambio significativo. “Es una persona con diferente camiseta” dijeron en analogía con la intensión que se tiene en convocar a siete miembros que serán elegidos meritocráticamente.



Además, la población resaltó que es necesario identificar personas con valores en ética profesional y moral. Ya que en las responsabilidades del Consejo Nacional de la Magistratura, fueron profesionales destacados que cometieron actos de corrupción.



Sin duda, sobre la rapidez con que actuó el Congreso para aprobar las reformas, fue cuestionado; la población acusó que el fujimorismo, si no hubiera recibido la presión del presidente Martín Vizcarra, jamás hubieran agilizado las propuestas.