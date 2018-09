El presidente Martín Vizcarra consideró que el país no puede dejar que "unos cuantos corruptos" no lo dejen progresar. Cuestionó, en esa línea, que se generalice cuando "la gran mayoría" de los peruanos "es gente honesta"."No nos vengan a decir de que como hay tres o cuatro corruptos, todos somos corruptos. La gran mayoría de los peruanos es gente trabajadora, gente comprometida, gente con fuerza, pero gente honesta", sostuvo en su discurso de aceptación del grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Santa María en Arequipa.Asimismo, añadió que "no podemos dejar que unos cuantos corruptos que están enquistados en todos los niveles del Estado no nos dejen progresar".El mandatario aseveró que el país tiene que "desterrar la corrupción" para poder desarrollarse y progresar. Por ese motivo, expresó que es importante que se cree una "conciencia colectiva" respecto a la lucha contra la corrupción y recordó que ello sucedió en Moquegua, cuando como presidente regional logró mejorar la educación de su región."Vamos a lograr combatir la corrupción, que es el principal flagelo que tiene el país, cuando haya una consciencia colectiva nacional. Hasta hace poco se pensaba que la corrupción era problema de otros, no de uno (...) pero nos estamos dando cuenta que la corrupción nos afecta a todos. ", manifestó."Si queremos un país que progrese y se desarrolle tenemos que desterrar la corrupción", subrayó.(Peru21)