Puno: Mayoría de organizaciones políticas que postulan al distrito de Ácora entregaron dádivas

Publicado el dia viernes 21 de septiembre del 2018 a las 07:44

Ante acusaciones sobre entrega de dádivas, como casacas, a los alcaldes de centros poblados de Acora, el presidente de AMUCEP del distrito, Hugo Cruz Antallaca, señaló en un primer momento desconocer el particular, pero luego aclaró que le mostraron fotos sobre el acto irregular.



“He escuchado todo tipo de comentarios, me mostraron fotos” dijo. Además, afirma que fue testigo, en las aperturas de campaña, que la mayoría de candidatos entregaron dádivas. “Ningún candidato puede decir que no ha dado” dijo.



Al preguntarle ¿qué opina de los candidatos que entregan dádivas?, respondió que es negativo. E invocó a la población no dejarse convencer con una gaseosa, cerveza. “Se tiene que analizar las propuestas de gobierno y no dejarnos engañar con una dádiva” señaló.



Por otro lado dijo que el domingo 23 habrá un debate electoral de ocho candidatos que se presentaron al sillón municipal. Sugiere que se debe enfatizar en propuestas que atiendan a las alpacas, llamas, piso forrajero y beneficios para la agricultura.



Por su parte, Víctor Huarcaya, miembro de la comisión organizadora del debate en el distrito de Acora, dijo que la actividad política empezará con la coordinación a las 11 de la mañana. La seguridad es coordinada con los tenientes gobernadores y alcaldes de centros poblados y la central de barrios.