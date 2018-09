El Comité de Transparencia y Vigilancia de los Programas Sociales de Puno, ha identificado dos casos, donde candidatos a la alcaldía distrital han hecho uso del logo y nombre de Pensión 65 y Juntos como propuestas de campaña.Neftalia Tapia Limache, vocal del Comité dijo que, en Huata, la organización política de Poder Andino con postulación a la alcaldía distrital hizo proselitismo ofreciendo ampliar cobertura del programa social a más pobladores.Similar situación se presentó con la organización política Acción Popular en el distrito de Tiquillaca. Al momento, se han recogido los medios probatorios en campañas publicitarias, y han sido remitidos al Jurado Electoral Especial para la sanción respectiva.“Hemos salido a hacer la exhortación. No se debe ofrecer ello para ganar un voto” dijo, aclarando que no es competencia de un candidato al gobierno regional o municipal ampliar el programa. “No está a su alcance, no es competencia del candidato ampliar beneficiarios” reiteró.Ante cualquier situación irregular, pidió a los beneficiarios o pobladores trasladarse de inmediato a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o la sede central de los programas sociales en Puno.Por su parte, Janeth Capacoila Grimaldos, jefa de la Unidad Territorial del Programa Pensión 65 en Puno, aclaró que está prohibido que los beneficiarios estén siendo condicionados por autoridades o candidatos para seguir recibiendo el apoyo.“No se tiene que recibir ninguna amenaza, propuesta o favorecimiento” aclaró. Asimismo, dijo que, por la competencia, ningún candidato a un gobierno subnacional, siendo autoridad, tiene la posibilidad de incorporar o sacar a un beneficiario. “Ellos están protegidos por el propio programa” señaló.