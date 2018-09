El informe final sobre la investigación a Pedro Chávarry , y que fue elaborado por el legislador oficialista Juan Sheput, es contundente: recomienda la destitución del fiscal de la Nación y la inhabilitación del funcionario por diez años para el ejercicio de cualquier cargo público.El documento de 31 páginas, al que accedió Perú21, enumera una serie de episodios protagonizados por Chávarry y que representan, para el congresista Sheput según señala su informe, “graves infracciones a la Constitución”.“Encontramos en la conducta del denunciado una grave afectación a la confianza que la sociedad deposita en el funcionario que encabeza el Ministerio Público, como fiscal de la Nación, y que, como tal, dirige la lucha nacional contra el delito y la corrupción y la defensa de la constitucionalidad (...) Esta confianza es una característica indefectiblemente ligada al cargo que ostenta”, señala.Asimismo, enumera distintos episodios que fueron destapados por los audios de la vergüenza. Por ejemplo, cuando Chávarry y el suspendido juez supremo César Hinostroza coordinaron una reunión con un grupo de periodistas para promover su elección como fiscal de la Nación.El informe indica que el titular del Ministerio Público mintió al negar que haya participado en la referida cita. “El denunciado encubrió la verdad hasta que ya no pudo sostener su versión (...) Lejos de asumir su responsabilidad, intentó encubrirla”, se lee.El documento también señala que Chávarry tiene “extrañas relaciones con personajes que su propia institución investiga”. Recordemos que, según el informe de la fiscal Sandra Castro, un colaborador eficaz sindica a Chávarry como presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, la cual también integraría Hinostroza.Siguiente pasoCon el informe ya en poder de la subcomisión, lo que corresponde ahora es que el presidente del grupo, el fujimorista César Segura, convoque a la brevedad a una sesión para que se defina si se aprueba o se archiva.Según fuentes de este diario, la reunión sería entre el lunes o martes de esta semana. No obstante, Segura aún no ha tomado una decisión. Se conoció que el legislador viajó a su región, Ica.El mismo procedimiento debe suceder con los informes de Héctor Becerril y el ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez. Sobre el legislador fujimorista pesan dos denuncias, presentadas por Nuevo Perú y el Frente Amplio.Ambas acusaciones son por, supuestamente, haber interferido en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. A Rodríguez, en tanto, se le acusa de ser responsable de la crisis del sistema judicial. De aprobarse los informes, estos tendrán que ser enviados a la Comisión Permanente, que deberá someter a debate las conclusiones.(Peru21)