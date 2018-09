Villanueva acude al Congreso para exponer sobre bicameralidad

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, informó que mañana acudirá al Congreso para brindar sus aportes al proyecto de reforma constitucional sobre la bicameralidad.



Destacó los avances en la discusión de la mencionada propuesta en la Comisión de Constitución, que forma parte de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo al Parlamento, lo cual refleja el compromiso de la representación nacional en el desarrollo de la reforma política.



"Se ha avanzado en la discusión del proceso sobre la bicameralidad del Congreso. Ahora se está discutiendo y mañana estoy citado para hablar sobre esta materia", expresó en Canal N.



El jefe del Gabinete Ministerial fue enfático al señalar que la reforma judicial no caminará sin una reforma política, por lo cual remarcó la importancia de impulsar este trabajo con miras a un referéndum para diciembre próximo.



“Una reforma judicial no caminaría correctamente si es que no tenemos una reforma política. Por ello estamos planteando la bicameralidad con una nueva forma de representación”, expresó.



Bajo su punto de vista el Congreso se encuentra debilitado por una verdadera falta de representación, por ello insistió en la necesidad de dar paso al sistema bicameral.(Andina)