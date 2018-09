Puno: Piden mayor responsabilidad para identificar a los usuarios de los programas sociales

Publicado el dia lunes 24 de septiembre del 2018 a las 07:52

Para que se pueda identificar a los usuarios de los programas sociales en la región Puno, piden a los evaluadores tener más cuidado en consignar datos; ya que han incomodidad de algunos pobladores que afirman fueron excluidos pese a que son considerados en extrema pobreza.



José Rufino Ticona Calcina, poblador de Vilque, beneficiado con el Fondo de Inclusión Energético (FISE), lamentó que le hayan cortado el beneficio, pese a que la condición de vida de su familia no es óptima. “Tengo una esposa con discapacidad y no cuento con medios” señaló.



Cuando se trasladó a la oficina de los programas sociales del distrito, le respondieron que en razón a la información proporcionada por INEI, ha sido excluido del beneficio. “Mi condición de vida no ha cambiado de hace 5 años” señaló.