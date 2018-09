Con una masiva participación de los integrantes de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército del Perú acantonado en la ciudad Puno, la comunidad educativa del colegio La Merced, Policía Nacional del Perú, con la ausencia de algunas y la población en general, se cumplió la celebración eucarística en homenaje a la Virgen de las Mercedes, presidido por el Obispo de Puno.El obispo de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, Monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, reflexionó que la crisis que atraviesa nuestra nación tiene raíces profundas, en la naturaleza hay hierbas que cuándo más se arrancan a pesar de la raíz quedan siempre restos y vuelven a brotar la mala planta.Exhortó a estar atentos constantemente debido a que brotan y vuelven a rebrotar y la tarea nuestra como cristianos es evitar que rebroten para que no vaya a la oscuridad nuestra historia y nosotros seamos realmente libres para amar a DIOS y al prójimo.Enfatizó que el único principio de la libertad, es el amor y cuándo no se amor no hay política en una nación y cuándo no se sabe amar no se siente una responsabilidad por el bien común, no existe tampoco el principio de solidaridad.Invocó a la Virgen de las Mercedes a alcanzarnos la gracia para que nuestro pueblo sea libre, para que las autoridades comprendan y entiendan que el pueblo está en bien común de todos los peruanos y no de intereses.También pidió que en para las elecciones municipales y regionales se emita un voto responsable, sabiendo la calidad de las personas a quienes se les quiere poner como autoridades.