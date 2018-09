Con la intensión de reorientar las acciones para recuperar la población del suri en el altiplano puneño, el SERFOR sugirió al PELT que el presupuesto destinado en la conservación no sea uso exclusivo de la institución, sino se trabaje de manera conjunta con las comunidades.El administrador Técnico de Forestal y Fauna Silvestre del SERFOR, Hugo Valdivia Altamirano, manifestó que hace más de 15 años el PELT ha contado con presupuesto para conservar el suri, pero no ha conseguido los resultados planteados.Es por ello que, según el último censo, se han contado 112 especímenes en libertad, y en promedio de 200 en cautiverio. Un número mínimo. “Se está buscando un mecanismo para liberar en un habitad apropiado de los que están en cautiverio” señaló.Resaltó que ya se tienen conversaciones con las comunidades de Capazo, y sectores donde se cuentan con ecosistemas que tienen queñuales, arenales entre los 4 mil a 4 700 msnm.La sugerencia de SERFOR es disponer de un presupuesto base, a favor de la comunidad para que se instalen puestos de vigilancia, además de extensionista.“Después de 20 años no hubo logros mínimos. Les estamos diciendo que la conservación no es de la institución sino va a la comunidad” reiteró Hugo Valdivia. Además señaló que las vicuñas hace 20 tenían un estado crítico, en la población pero empoderándose las comunidades de su conservación ahora se cuenta con 120 mil.Al interrogarle sobre los logros obtenidos por el PELT, en los últimos años, sobre el presupuesto destinado para la conservación del suri. Julio Vilca, director ejecutivo dijo que cuenta con dos centros de rescate y no tiene conocimiento de una malversación de fondos.Además señaló que inicialmente contaban con 20 aves y al término de este año esperan llegar a un número de 300. Además, señaló que cuentan con un presupuesto de 700 mil soles. Para los objetivos de conservación del suri, cuentan con 8 personas.