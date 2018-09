Ante la interrogante ¿los proyectos ejecutados por los gobiernos subnacionales cumplen sus objetivos?, la población comunicado con Onda Azul, manifestó que hay obras que están en el abandono.Sotero Apaza, acusó de que el PELT, ha instalado un reservorio con geo membranas en la zona Cari Cari, distrito de Mañazo, con el presunto objetivo de coberturar con recurso hídrico extensiones de terreno, pero lamenta que no hay “ni una gota de agua”, es decir hubo malversación de fondos, o estaba mal planteada la obra.“Es más de un año y medio, y no se cumple el proyecto” dijo; al tiempo de precisar que hubo intensiones de regar las alfalfas con aspersión, pero la obra está abandonada. “La obra que está a cinco kilómetros del rincón Totorani está en el olvido. Hemos reclamado y no han hecho caso” manifestó.En tanto, hubo opiniones de pobladores, que señalaron: se están ejecutando proyectos sin criterios técnicos con la finalidad de beneficiar a profesionales y simpatizantes de grupos políticos en el poder.