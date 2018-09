Puno: Entrega de laptops solo sería al 50% de maestros en 2018 según director de la DREP

Publicado el dia miércoles 26 de septiembre del 2018 a las 07:58

El director Regional de Educación Maximiliano Cornejo, afirmó que están realizando diversas acciones para subsanar la entrega respectiva de laptops a los docentes de la región de Puno.



Aclaró que inicialmente tenían previsto entregar 6 mil laptops y multimedia interactivas para que el maestro del medio rural trabaje de manera didáctica, sin embargo solo atenderían al 50%.



Lamentó que los exgerentes de Desarrollo Social del Gobierno Regional descuidaran este tema, haciendo que el expediente técnico se entregue tardíamente.



“Este proyecto lo han divido en dos partes como si fuera una obra…es una pena decir que… la Gerencia de Planificación no funciona y no sabe cómo se ejecutan estos proyectos, a mí me da mucha pena de que vamos a cumplir pero no en su totalidad”, dijo Cornejo.



Remarcó que el presupuesto está asegurado en el PIA para que el próximo año se atienda a los docentes que no serán beneficiados con la entrega de laptops.