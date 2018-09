Puno: Atleta puneño que obtuvo la medalla de oro dice que no hay apoyo de autoridades

Publicado el dia miércoles 26 de septiembre del 2018 a las 13:15

Los atletas puneños Guido Bustamante Mamani y Sofía Mamani Arizapana, ganaron medallas de oro en la prueba de 3 mil metros en la categoría C (sub-17) por la Etapa Nacional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2018.



Guido Bustamante, estudiante del colegio Glorioso San Carlos, señaló que hubo muchos obstáculos económicos para conseguir la meta, ya que las autoridades del gobierno regional y local de Puno, así como las instituciones competentes no han tomado la importancia debida.



“Todos los años eh estado en concursos internacionales, en el sudamericano y las autoridades no se han dado la molestia de comprar un buso” señaló al tiempo de precisar que a las autoridades poco les importa trabajar en a favor del deporte.



La meta de Bustamante es ganar una medalla de oro en los juegos olímpicos y panamericanos. Invitó a la juventud dejar de lado los malos hábitos como el alcoholismo la drogadicción y la delincuencia, y dedicarse a la práctica del deporte.



En tanto los padres de familia en comunicación con la emisora exigieron a los políticos trabajar en planes de desarrollo y presupuestos multianuales a favor de la juventud. Además nos piden que exijamos al IPD condiciones básicas para atender a los deportistas “Les sugiero que visiten el estadio de Puno, no hay condiciones para deportistas que vienen de distritos y provincias” dijo una madre de familia.