Esta semana se cumple el plazo para aprobar las reformas presentadas por Martín Vizcarra en su discurso del 28 de julio, las cuales se someterán a consulta popular en el referéndum del 9 de diciembre.Milagros Takayama (FP), integrante de la Comisión de Constitución, manifestó a este diario que hoy se debatirán los puntos pendientes de bicameralidad y la no reelección de congresistas.Entre los aspectos que faltan sobre las dos cámaras están las funciones que tendrán los diputados y los senadores.En tanto, sobre la no reelección, Juan Sheput (PpK) expresó que respaldará la iniciativa del presidente “y trataré de buscar lo mejor para que lo que aprobemos no sea perjudicial para el país”.Indicó a Perú21 que, además de las sesiones de la comisión, se están generando diálogos entre legisladores que permitirán agilizar el debate. (Peru21)