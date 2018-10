Puno: A días de las elecciones, población aún desconfía de candidatos

A escasos seis días de las elecciones generales en el Perú, en la región de Puno, las personas al ser interrogadas si las propuestas de los candidatos reflejan la necesidad de la población, casi al cien por ciento manifestaron que los discursos son compromisos poco creíbles.



En la ciudad de Puno, varios pobladores manifestaron que las propuestas no reflejan las necesidades de la población. “Hay fantasías, solo ven (los postulantes) las arcas de los bolsillos” manifestó un vecino.



Mientras que otro mencionó que los mensajes que emitieron han sido repetitivos, sin excepción. “Nuevamente deberían ordenar sus ideas y emitir discursos de prioridad a la ciudad de Puno” dijeron.



Otro ciudadano, mencionó que hubieron ex autoridades que jamás cumplieron sus compromisos cuando los emitieron en campaña electoral, caso de asfaltado de pistas y veredas, proyectos de desarrollo social, etc.



En Juliaca, acusaron a Oswaldo Marin de ser una autoridad con poca capacidad de gestión pública, ya que en su campaña electoral tuvo muchos compromisos como la ejecución del proyecto de saneamiento básico, desarrollo urbano sostenible, lucha contra la delincuencia, pistas y veredas, sin embargo incumplió.



Por ello, muchos pobladores manifEestaron desconfiar con los candidatos, ya que muchos tuvieron propuestas populistas, poco creíbles.



En Ilave, varios pobladores manifestaron su desconfianza con los candidatos, ya que varios tuvieron mensajes poco creíbles. A excepción de uno que manifestó que hubieron candidatos con propuestas a favor de la población.