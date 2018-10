En el transcurso de las elecciones se ha observado la participación de congresistas de la República apoyando a candidatos que postulan al sillón regional, municipal y consejería en Puno; caso de Edilberto Curro, Marisa Glave y Alberto Quintanilla.Al transmitirle la preocupación al presidente del Jurado Electoral Especial, si son pasibles de sanción, reiteró que merece calificar la acusación, por tanto no se pronunció sobre el particular.Para hacer un pronunciamiento del jurado, el presidente de dicha instancia Jorge Sarmiento Apaza, refiere que se tiene que calificar haciendo uso el artículo 139 de la Constitución que trata sobre el debido procedimiento.Además haciendo referencia a la ley electoral, y sobre las infracciones en el principio de neutralidad de la resolución número 0078-2018-JNE, interpretó que está prohibido que funcionarios públicos y servidores públicos participen haciendo proselitismo político.“Todos los funcionarios están prohibidos de hacer propaganda a favor o en contra” interpretó la ley. En tanto sobre la participación de los congresistas manifestó que se podría determinar en un proceso calificado por los tres miembros del jurado.Al momento, no han recibido la denuncia de manera formal, tampoco los fiscalizadores de oficio han tomado el caso.Sobre el caso de la postulación del candidato Walter Aduviri, quien sigue un proceso de casación en la Corte Suprema Penal, el presidente del Jurado, manifestó: “Mientras no sea cosa cierta no merece comentario alguno. El 5 de octubre se deberá pronunciar el Jurado Nacional de Elecciones”.Asimismo, puso en claro a los periodistas que actuará y se pronunciará con cuestiones objetivas del hecho, no con suposiciones.