Presuntos representantes de comunidades campesinas de San Román, hicieron público su apoyo al candidato Oscar Cáceres en las elecciones municipales del 07 de octubre. Mostrando un acta informaron que todos votarán a favor del postulante, haciendo entender que hay obligación de los pobladores vulnerando el derecho al voto.Sobre el particular la población en comunicación con Onda Azul, manifestó que el voto es individual, no colectivo, además es secreto. Por ello, pidieron a las personas humildes, del sector rural, no dejarse sorprender por tenientes gobernadores o autoridades políticas que inducen al voto colectivo.Además muchos comentarios, se dirigieron a las personas del campo, quienes son utilizados por organizaciones políticas para ser parte de una campaña electoral. Son engañados por un puñado de coca, dinero, fósforo, utensilios, etc.Advierten que aquél candidato que invierte miles de soles, está propenso a que pueda dirigir un gobierno corrupto, ya que devolverá los favores políticos a quienes invirtieron en su campaña. “Están negociando el municipio. Todo candidato no va a querer perder e invierten plata ajena” dijo Toribio Mamani, poblador.