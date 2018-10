El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Nuñez Julca, anuló el indulto humanitario que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó en diciembre del año pasado al ex mandatario Alberto Fujimori, quien ahora deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.Por medio de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial informó el juez Nuñez Julca ordenó “la ubicación y la captura” de Fujimori, “a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria”.Miguel Pérez Arroyo, abogado del ex mandatario Alberto Fujimori, indicó que su patrocinado está “bastante consternado” con esta resolución. Agregó que el fallo “es acatable” desde el punto de vista jurídico, “pero es cuestionable”.En diálogo con Canal N, Arroyo señaló que apelará la decisión del juez Nuñez Julca. “Claro que sí [vamos a apelar], hay una doble instancia que se tiene que reconocer”, subrayó.Explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia que dio sobre el perdón otorgado por PPK a Fujimori señaló que “la vía correcta” para definir si este fue dado dentro del marco legal era la constitucional y “no la penal”.El letrado estimó que Alberto Fujimori deberá retornar al penal de Barbadillo en la Diroes, aunque dijo “en la lógica de la venganza política” es posible que quieran llevar al ex presidente a Challapalca.A fines de agosto, el ex mandatario afirmó que su liberación estuvo “sustentada médicamente”.En aquella oportunidad, Alberto Fujimori declaró brevemente luego de acudir a un chequeo médico en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y respondió sobre la posibilidad de que su indulto humanitario sea revocado."No (creo que reviertan al indulto). Eso está sustentado médicamente. Yo tengo fibrilación auricular paroxística, que es una enfermedad riesgosa", enfatizó a RPP.Consideró que esta justificación será suficiente para que la gracia presidencial se mantenga. "Van a reconocer que tengo, efectivamente, esta enfermedad", puntualizó cuando se le consultó por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(El Comercio)