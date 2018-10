Puno: Decano encargado de Abogados dice que desistimiento de renuncia no procede

Para el decano encargado del ilustre colegio de abogados de Puno, Luis Delgado, la solicitud del ex decano Dante Sánchez, mediante el cual solicita el desistimiento de su renuncia, no procede según el estatuto de la institución.



Asimismo, manifestó que la actuación de los actuales directivos esta dentro del margen de la ley y del estatuto institucional. Asimismo, consideró que todos los gastos de la institución debieron ser aprobados por el consejo directivo; sin embargo, no se habría cumplido tal procedimiento con el ahora ex decano Dante Sánchez.



Ante esta situación, dijo que continúan solicitando un informe económico y la entrega de todos los documentos contables, ya que actualmente no existen en la institución.