Puno: Nulidad del indulto a Alberto Fujimori también generó reacciones en Puno

Publicado el dia jueves 04 de octubre del 2018 a las 07:50

La nulidad del indulto humanitario concedido en diciembre pasado al ex presidente de la Republica Alberto Fujimori originó varias reacciones en la ciudad de Puno. Para el analista político Pablo Najarro, la nulidad fue acertada, puesto que fue ilegal y negociado políticamente, para evitar el desaforo de Pedro Pablo Kuczynski.



Najarro, dijo que según las normas internacionales ninguna persona que haya incurrido en el delito de lesa humanidad tiene el derecho al indulto humanitario; caso del ex presidente de Argentina.



Tras la nulidad del indulto, el ahora ex presidente de la republica Alberto Fujimori deberá ser nuevamente internado en un centro penitenciario. Pablo Najarro, consideró que no sería nada favorable la fuga del exmandatario. También, adelanto que sus abogados apelarán a la decisión del Poder Judicial.



Cabe precisar que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Núñez Julca, anuló el indulto humanitario, el ex mandatario Alberto Fujimori, quien deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.