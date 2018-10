El último martes en horas de la noche, Mario Jesús Calcina Quispe, fue atado, luego paseado por las calles y la Plaza Principal de Macusani, por integrantes de veinte bases de las rondas campesinas del distrito. El detenido ha sido acusado de ultrajar a una niña de siete años.Según informan los ronderos el abuso a la menor ocurrió en el mes de abril. En tanto, ha sido su madre Basilia quien interpuso en el mes de agosto una denuncia ante Centro de Emergencia Mujer, instancia que transfirió el expediente al Ministerio Público de Macusani.En la investigación, lamentaron los familiares, que el análisis de perito sobre el estado de la menor, evaluado en la sede de Asillo, no dio opinión favorable referente al ultraje. Hecho que contradice con la información recibida por los ronderos, que después de la captura del acusado, este declaró haber atentado contra la menor en varias oportunidades.Inclusive el acusado, cuando fue llevado al Ministerio Público, en la presencia del fiscal Angel Balcona, reconoció no haberla ultrajado, PERO SI haber hecho tocamientos indebidos. Además dijo desconocer de un proceso en su contra, ya que no le llegó la notificación.Pedro Choquehuanca Peña, presidente de la Central Única de las Rondas Campesinas del distrito de Macusani, exigió que el Ministerio Público dicte prisión preventiva, además solicitó cadena perpetua de acuerdo a Ley.Por su parte la madre de la menor, Basilia Valenzuela Cahuana, refirió entre lágrimas, que el imputado lo amenazada de muerte, si tomaba medidas legales.Presenciando la detención ronderil, el fiscal Angel Balcona, manifestó que no tiene conocimiento de hecho, y refirió que el fiscal Juan Ruelas estaba llevando el caso.La interrogante es ¿Por qué la Fiscalía de Macusani no tomó con acciones inmediatas sobre el hecho, donde un sujeto reconoce ante el fiscal que hizo tocamientos a la menor? En tanto, al momento el acusado se encuentra en manos de la ronda.