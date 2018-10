El último martes pobladores de Macusani, mostraron su indignación contra la Fiscalía de Macusani, instancia que no toma acciones inmediatas sobre presunto ultraje a una menor de siete años.El sujeto identificado como Mario Jesús Calcina Quispe declaró ante los ronderos, haber atentado contra la menor en varias oportunidades, mientras que en la Fiscalía en la presencia del fiscal Angel Balcona, reconoció no haberla ultrajado, pero si haber hecho tocamientos indebidos.Cabe resaltar que el acusado se encuentra en manos de las rondas campesinas.El defensor del Pueblo de Puno Jacinto Ticona, manifestó que pudo identificar diferentes niveles de responsabilidad, donde presume que se están incumpliendo. Por ello recomendó que los organismos competentes como la Fiscalía, Poder Judicial y la Policía deben trabajar de manera conjunta.Además, afirma que en este tipo de hechos se debe respetar el principio de la debida diligencia y la celeridad. “Los fiscales, jueces, policías, tienen que estar comprometidos, no puede haber dilación en este tipo de casos”, por ello se tiene que acelerar la investigación, indagaciones, notificaciones de audiencias, u otros procedimientos.Exige que el respeto y responsabilidad de recibir las declaraciones del menor de edad. Además la madre debe acudir a la subprefectura de Carabaya, para pedir garantías de vida, ya que alega haber sido amenazada por su conviviente.