Los vecinos del Barrio Alto Huáscar de la ciudad de Puno, lamentaron que en los 4 años de gobierno del actual alcalde de Puno, no se haya terminado los trabajos de la habilitación urbana, a pesar de los múltiples compromisos.De otro lado, Francisco Sandoval, presidente del barrio, dijo que los vecinos también exigen la formulación del expediente técnico para la construcción de la nueva infraestructura de la institución inicial, en este caso dijo que esperarán a la próxima autoridad.Finalmente, consideró que el actual alcalde de puno Iván flores Quispe le ha faltado a su palabra, al no cumplir sus compromisos y no atender las demandas y necesidades de la población puneña.