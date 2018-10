Congresistas argumentan que sí se pueden quedar hasta el año 2026

Publicado el dia sábado 06 de octubre del 2018 a las 07:14

En la madrugada del jueves, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta del Ejecutivo que plantea la no reelección de congresistas, que posteriormente será llevada a consulta popular a través del referéndum. Sin embargo, la norma también tendría un vacío que algunos legisladores pretenden usar para quedarse hasta el año 2026.



La propuesta del Gobierno era clara al señalar que los actuales congresistas no podían volver a ocupar el cargo por un nuevo periodo.



No obstante, el proyecto fue modificado y quedó así: “Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo”. Estas últimas cuatro palabras serían el pretexto que usarían para quedarse en el Legislativo.



El segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia (FP), indicó que ellos sí podrían postular a la Cámara de Senadores, ya que, según consideró, “no es el mismo cargo” que el que ocupan actualmente.



“Cualquier congresista puede postular en 2021”, afirmó y señaló que esto es parte de la propuesta del Ejecutivo. Pero la frase “en el mismo cargo” no figuraba en la iniciativa enviada por el Ejecutivo en agosto pasado.



Tapia no es el único que va en esa línea. El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, sostuvo que, a pesar de no estar de acuerdo con lo aprobado, la no reelección regiría a partir de 2026 “porque en 2021 entraría un nuevo sistema parlamentario que sería el bicameral”.(Peru21)