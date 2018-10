Puno: Ministerio Público intervino a la Dirección de Circulación Terrestre

Publicado el dia sábado 06 de octubre del 2018 a las 07:19

A raíz de la denuncia que realizó el ciudadano Jesús Juan Visa Yucra, quien peticionó en el mes de abril la expedición de copias para el trámite de autorización para transporte de una empresa, el mismo que no se efectivizó procedieron a la intervención.



Marleny Urbina Herrera, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía de Prevención de Delito de Puno, refirió que no se puede dejar de lado la Norma de Acceso a la Información Pública que establece que el plazo de atención al usuario se realiza en corto tiempo.



Sin embargo tras la intervención ya hay el compromiso y la citación al administrado para que el día miércoles se le otorgue las copias que solicitó.



Detalló que es muy recurrente en las instituciones públicas en no observar el plazo que da la norma para expedir las copias solicitadas o algún informe a los administrados, a pesar de la carga que tienen las entidades, los retrasos deben de superarse.



Por su parte, Benito Hector Atencio Valverde, Dirección de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Gobierno Regional de Puno, señaló que el usuario gerente de la empresa San Miguel Arcángel reclamaba que no tuvo el tramite regular de acuerdo a la Procedimientos Administrativos a pesar de las disposiciones legales vigentes.