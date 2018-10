Fuerza Popular no habría colocado ni una autoridad

Publicado el dia lunes 08 de octubre del 2018 a las 06:40

El partido con mayor número de congresistas, Fuerza Popular, no habría colocado ni una autoridad en estas elecciones regionales y municipales, según el conteo rápido de América-Ipsos.



El analista político, Luis Benavente, expresó a Perú21 que el fujimorismo no escogió un buen candidato cuando apostó por Diethell Columbus ya que "no convence a la gente". "Quizá tiene atributos intelectuales, académicos, pero no convence a la gente", manifestó



No obstante, Benavente señaló que uno de los principales factores de esta situación es que se observa un desgaste del "partido naranja", así como de su lideresa, Keiko Fujimori.



"Han llegado con un partido dividido, y con un desgaste era difícil avanzar. En las regiones en 2014 tuvieron mejores resultados, pero hay un desgaste también de Keiko", comentó.



En ese sentido, consideró que estos resultados generarán que las posibilidades de FP para las elecciones presidenciales de 2021 sean cada vez menores.



"Creo que es una derrota para Fuerza Popular, para Keiko y para Diethell. Pero tampoco se puede decir que es el gran perdedor porque no habían grandes expectativas tampoco", precisó.(Peru21)