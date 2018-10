Puno: Lograron decomisar 13 mil ranas gigantes de manos de personas inescrupulosas

Publicado el dia martes 09 de octubre del 2018 a las 07:41

La técnico forestal de Serfor Puno, Yoissy Pari Morales, informó que desde el 2012 a la fecha se ha logrado decomisar 13 mil ranas gigantes del lago Titicaca, de manos de personas inescrupulosas que se dedican a la captura, transporte y comercialización de esta especie acuática que está en peligro extremo de desaparición.



Lamentó que la rana gigante sea capturada para crear jugos y caldos que la población erróneamente considera que fortalece el cerebro y cura males.



“Es una información falsa pero por creencias la gente lo consume, lo que no saben es que se está tomando un licuado de parásitos y bacterias porque cuando te venden no son higiénicos y además la rana, en su ambiente natural, desarrolla ciertos patógenos y anticuerpos, los cuales no son aptos para la salud pues tienen en su piel hasta salmonela”, alertó.



Precisó que en los operativos se suele rescatar ranas de 10 centímetros de longitud ya que estos se encuentran en la parte superficial del lago pero se conoce que en una diligencia en Desaguadero se logró confiscar un telmatobius culeus de 15 centímetros de tamaño.



Enfatizó que las ranas gigantes son extraídas en zonas donde existe mayor aprovechamiento de truchas y otros peces, entre ellos: Juli y Desaguadero, e incluso Huancané y Moho.