Puno: Anuncian paro contra el gobierno de Martín Vizcarra para los días 16 y 17 de octubre

Publicado el dia martes 09 de octubre del 2018 a las 07:46

Los trabajadores agremiados a los diferentes sindicatos de las entidades públicas, actualmente vienen evaluando reiniciar sus medidas de lucha en contra del actual gobierno de Martín Vizcarra, quien a la fecha no habría atendido la demanda de los servidores públicos.



El secretario de la CGTP en Puno, Luis Mamani Mamani, dijo que actualmente hay las intensiones de disolver los convenios colectivos, principalmente establecidos en las resoluciones 1442 y 1450, además existiría un fallo del tribunal constitucional sobre el particular.



Ante esta situación, no descartó acatar un paro preventivo de 48 horas los dias 16 y 17 de octubre del presente año, en caso de reincidencia, adelantó que en noviembre reiniciarían su huelga indefinida, en donde rechazarían la implementación de las planillas únicas.