Puno: Afirman que el Consejo Regional de Trabajo es improductivo

Publicado el dia miércoles 10 de octubre del 2018 a las 07:59

A menos de tres meses para terminar la actual gestión del gobernador regional de Puno, muchas de las reuniones programadas en el Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se han frustrado por la ausencia y la falta identidad de sus miembros integrantes



Moisés Callasaca, subdirector de Prevención y Solución de Conflictos Laborales, admitió que en lo que va del año no se ha cumplido los objetivos y metas trazadas; además refirió que muchas de las actividades programadas no se han realizado.



Callasaca, dijo que, en el consejo regional de trabajo, se tiene el plan operativo anual aprobado y las comisiones debidamente conformadas, cuyos integrantes aún no han demostrado resultados positivos en favor del sector laboral.



Finalmente, dijo que, en los subsiguientes días, convocarán a una nueva reunión de los integrantes del consejo regional de trabajo, caso contrario las actividades programados para este año serán ejecutadas con el próximo gobierno.