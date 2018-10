Los administrativos cesantes y jubilados del sector educación actualmente no confían en la nueva autoridad del gobierno regional de Puno, que fue recientemente electo. Para Humberto Andrade, no hubo compromisos claros del candidato Walter Aduviri sobre el pago de la deuda social.De otro lado, lamentó que, en la Dirección Regional de Educación de Puno, les estén obligando a judicializar todas las deudas que tiene el estado con los cesantes y jubilados, a pesar que la ley no les obliga.Consideró que la nueva autoridad regional, ya debería trabajar en la conformación de su equipo técnico y la capacitación de sus integrantes, a fin de lograr el éxito de la gestión gubernamental y el desarrollo de la región de Puno.