Juliaca: Consideran que problema de manejo de residuos sólidos no será solucionado

Publicado el dia miércoles 10 de octubre del 2018 a las 08:01

Carmen Hualla Muriel, presidenta del Frente Único FUJ Juliaca, estimó que el problema del manejo de los residuos sólidos de la ciudad de Juliaca, no lo resolverá la presente gestión saliente del alcalde Oswaldo Marín Quiro.



“hay desconfianza en la población, por el problema de la basura que no se solucionará en la presente gestión, sólo el nuevo alcalde lo hará” dijo, considerando que esta nueva autoridad deberá informar de los trámites realizados en este tema.



Asimismo mencionó que Marín Quiro dejó pasar muchos problemas y no solucionarlos. En otro momento recordó que por la compra de terrenos en Cambraca - Yocará que es considerado como zona intangible por ser agropecuario se tiene un proceso judicial pendiente.