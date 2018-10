A escasos metros del peaje, en la ruta Juliaca – Puno, la unidad vehicular de color rojo, donde se trasladaba el ex candidato al Gobierno Regional de Puno, Richard Hancco sufrió un impacto por otra unidad vehicular de color plomo, placa AFH – 844. El hecho ocurrió a las 7:20 de la noche de ayer.El vehículo, donde se trasladaba el ex candidato era conducido por su hermano Edwin Hancco, quien salió ileso. Mientras que el conductor del Toyota Hilux, quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad, fue trasladado por los efectivos a la Comisaría de Paucarcolla.Al registrar la propiedad del vehículo está registrado a nombre de Jhon Alenxander Roque Contreras.El ex candidato Richard Hanco tiene golpes y cortes en el cuerpo por el impacto que recibió, y se encuentra recuperándose.