En conferencia de prensa, el electo gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, anunció que su equipo técnico será presentado oficialmente la primera semana del mes de diciembre. Aclaró que no permitirá profesionales con antecedentes judiciales por actos de corrupción.Respecto a la actividad minera en la región de Puno, enfatizó que será respetuoso de la decisión de la población. Consideró que desde el nivel central se debe promover las consultas previas.Sobre el Proyecto Paltiture, manifestó que los recursos hídricos son de Puno; además, aclaró que a la región no le sobra el agua. Anuncio que todos los recursos hídricos de Puno serán utilizados para el desarrollo de la región.Asimismo, dijo que los primeros meses del 2019 (enero) se conformaran los consejos regionales anticorrupción, que estará integrado por la sociedad civil, a fin de hacerle frente a los actos de corrupción. También, manifestó que no habrá borrón y cuenta nueva con las irregularidades de la gestión de Juan Luque Mamani.De otro lado, indicó que no respalda ni apoyará al referéndum convocado por el actual presidente de la República Martin Vizcarra. Consideró que se debería consultar a la población si desea o no una nueva constitución política.Finalmente, y respecto a su proceso judicial, dijo que iniciará nuevamente con el juicio oral; sin embargo, consideró que no tiene sentido proseguir con la misma por la carencia de los medios probatorios.