Sobre la tarde de ayer, en el Congreso se armó la de San Quintín. En esta oportunidad, los representantes de la izquierda y de las demás bancadas estuvieron de acuerdo en rechazar lo que Fuerza Popular y seis no agrupados acababan de aprobar: la ley que promueve el arresto domiciliario para adultos mayores enfermos o que hayan cumplido el 75% de sus condenas.¿El motivo de la protesta? El proyecto no se debatió en la Comisión de Justicia, no fue sometido a mayor estudio y tampoco permitió modificaciones. A pesar de ello, cerca de las 6 de la tarde, la ley se aprobó al caballazo.La congresista que regresó al fujimorismo, Yeni Vilcatoma, presentó la iniciativa el martes ; su agrupación buscaba solucionar rápidamente la situación del ex presidente Alberto Fujimori e impedir que retorne a la Diroes tras la anulación de su indulto humanitario.La ley señala que el adulto mayor de 75 años que haya cumplido un tercio de su pena y se encuentre con una enfermedad grave o crónica puede terminar de cumplir su condena en su casa y con vigilancia electrónica, es decir con un grillete en el tobillo. (Peru21)