Puno: Denuncian que el Director de Trabajo está cometiendo abuso de autoridad contra trabajadores

Publicado el dia viernes 12 de octubre del 2018 a las 07:53

Yony Fernández Llerena, ex jefa de la Oficina de Promoción del Empleo de la Dirección Regional de Trabajo en Puno, lamentó que el grupo oficialista de la gestión de Juan Luque este protegiendo al titular de la dirección regional de trabajo a pesar de que el pasado 13 de setiembre en sesión de consejo regional determinaron desaprobar su gestión y exhortaron la remoción de dicho funcionario, lo que no se cumplió.



Frente a las acusaciones de que el señor Pascual Luque hermano de Juan Luque tendría injerencias en la dirección regional de trabajo, aseguró que siempre estuvo presente en los cargos de los diferentes directores que asumieron la dirección de dicha entidad.



Explicó que cada director que ingresa le prometen hacerle justicia pagándole la CTS, a pesar de que hace más de 30 años dejo de trabajar en Rural Alianza que en ese entonces asumió la gerencia.



Denunció que Abel Carlos Huarcaya Montaño, ex titular de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, le inicio un proceso para dañar su imagen y sería por recomendación del hermano del gobernador regional.



Aseguró que el actual titular de la dirección regional de trabajo estaría seguro de permanecer en el cargo, motivo por el cual estaría cometiendo abuso de autoridad contra los trabajadores, un claro ejemplo sería que aplico la sanción en su contra, con lágrimas en los ojos aseguró que viene siendo hostilizada y vulnerada en sus derechos como mujer.



Reveló que en su cargo fue asignada otra profesional y ahora le estarían solicitando que en la brevedad del plazo debe entregar los bienes y los documentos a su cargo, lo que no sería posible porque estuvo más de 20 años en el cargo y estarían requiriendo más tiempo para cumplir con lo requerido.