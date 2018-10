Apra retira proyecto que planteaba modificar referéndum

Publicado el dia sábado 13 de octubre del 2018 a las 06:58

La Célula Parlamentaria Aprista decidió retirar el proyecto de ley que planteaba no considerar las reformas sobre bicameralidad y la no reelección inmediata de congresistas en el referéndum del 9 de diciembre.



El congresista aprista Jorge del Castillo explicó que el retiro obedeció a que fue un error haber presentado dicha iniciativa legislativa.



"Si se comete un error es justo reconocerlo y enmendarlo de inmediato, que es lo que estamos haciendo (...) Estamos rectificando una posición", sostuvo en canal N. "Reafirmamos nuestra voluntad de apoyar el referéndum y la no reelección", añadió.



Por su parte, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén sostuvo que el retiro se dio en coherencia con la posición institucional de apoyo al referéndum y a la no reelección.(Andina)