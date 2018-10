La autógrafa de la llamada ‘Ley Fujimori’, que promueve el arresto domiciliario para adultos mayores enfermos o que hayan cumplido el tercio de su condena, ya fue enviada al Poder Ejecutivo para que tome su decisión al respecto.Fuentes de Perú21 señalaron que el presidente Martín Vizcarra aún no tiene una postura sobre la norma. Esta información fue corroborada por el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, quien en Twitter dijo que desde la Presidencia del Consejo de Ministros le indicaron que “no hay una decisión adoptada para observar o no la ley”.No obstante, la vicepresidenta Mercedes Aráoz expresó que espera que el jefe de Estado observe la propuesta, pues comentó que no se ha seguido el debido proceso.“La forma en que se ha hecho ha sido terrible y lamentable”, expresó y afirmó que su bancada quería apoyar una norma que atienda la situación de los adultos mayores, pero no de esa manera.En tanto, el vocero alterno de PpK, Jorge Meléndez, manifestó en Perú21.TV que se debe mejorar el proyecto. “Todo indica que sí (es una ley con nombre propio que beneficiaría al señor Alberto Fujimori)”, manifestó.(Peru21)