Luego de que a través de las redes sociales se dieran a conocer que algunos miembros del comité electoral realizaron la revisión de las listas en aparente estado de ebriedad, Percy Marca, candidato de la lista 04 a la decanatura del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Puno, denunció que el proceso electoral se está cumpliendo con varias irregularidades.Explicó que el pasado 04 de octubre fue el último día para inscribir todas las listas, lo que cumplieron pero anotaron una observación lo que fue anotado por el presidente del comité electoral, al día siguiente se reúne el comité con los personeros a fin de revisar todos los requisitos que exigen el reglamento para las elecciones.De los 08 requisitos exigidos y que cumplieron, pusieron una nota observando que no está foliado y no tiene una copia, y el mismo día que aperturaron los sobres de las 04 listas admitidas, hubo dos listas que tuvieron ninguna observación y dos listas con observaciones a quienes de debió notificar mediante un documento para subsanar las observaciones, lo que no se habría cumplido.Sin embargo emitieron un comunicado con fecha 09 de octubre en la cual la lista 3 observada aparece como admitida, lo que generó duda, y los afectados se preguntan cómo y quienes los subsanaron?, como fueron notificados?, haciendo deducir que hubo parcialización.Reiteró que la lista que él preside nunca recibió ninguna notificación para que puedan subsanar la observación pequeña que le realizaron, frente a ese hecho exigen que su lista sea admitida previa documentación.Estimó que el colegio de ingenieros en Puno, está secuestrado por cierto grupo de ingenieros quienes gestión a gestión se estarían dando la mano lo que hace presumir que hay intereses de grupos que en caso de evidenciarse lo denunciaran públicamente y solicitaran la intervención de los representantes del Ministerio Público.