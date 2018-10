Puno: Directivos de Ugel Yunguyo no fueron autorizados para realizar trabajos educativos en Bolivia

Publicado el dia martes 16 de octubre del 2018 a las 06:35

El director regional de educación de Puno, Maximiliano Cornejo, dijo que actualmente ya existe una comisión que viene investigando el caso de los directivos de la UGEL Yunguyo, quienes habrían salido del país sin autorización del titular de educación en la región de Puno



Dijo que la autorización se otorga por el titular de la entidad, bajo resolución administrativa. En el caso de la Ugel Yunguyo, confirmó que no hubo ninguna autorización, por tanto, anuncio la apertura de un procedimiento administrativo sancionador.



Cornejo Turpo, aclaró que no se responsabilizara si la salida de los directivos de la Ugel Yunguyo fue un día no laborable o feriado, pero insistió que el caso viene siendo investigado.