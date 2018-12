Puno: Tras anunció de huelga de 72 horas, representante del Ministerio del Ambiente afirma que no se ha roto el diálogo en Llallimayo

Publicado el dia sábado 15 de diciembre del 2018 a las 23:48

Pedro Palaco, representante del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo ratificó el paro de 72 horas que inicia mañana, en los distritos de Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri. Exigen al estado de manera inmediata el cierre definitivo de la minera Aruntani y mejorar la calidad de agua de su cuenca.



Recordó que la última reunión que sostuvieron en la mesa de trabajo liderado por el Ministerio del Ambiente fue el pasado 23 de octubre, donde afirma se frustraron las conversaciones. “La mesa de diálogo se rompió un día antes (22 de octubre) ya que se han reunido con alcaldes electos (ministerio y empresa), eso ha creado suspicacias” dijo el dirigente.



Por su parte Carlos Eyzaguirre, director General de la Oficina General de Asuntos Socioambientales del Ministerio del Ambiente, manifestó que hay un plan de acción a favor de Llallimayo, el mismo que ha sido trabajado hace un buen tiempo, sin embargo la sociedad civil les pidieron que paralicen de manera inmediata, las operaciones de la unidad minera.



Para el plan de acción han sido invitados varios ministerios como Agricultura, Salud. Otras instancias caso de Autoridad Nacional del Agua. “Se tenía que ir mejorando (el pedido de la población) en función a los avances” dijo el director.



Asimismo, resaltó que la mesa de diálogo aun no se ha roto o frustrado, ya que desde el gobierno continúan con la voluntad de conversar.



En tanto desde Onda Azul se le aclaró que por el agua es de color amarillento, los pobladores necesitan el recurso hídrico de calidad en respeto a sus derechos de vida y salud. También se sugirió que se tomen acciones y no se siga pensando en planes de trabajo que no llegan a concretizarse.