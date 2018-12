En Mayo del 2011 el “Aymarazo”, era la protesta que más había resaltado en el Perú, su líder Walter Aduviri, era el portavoz para exigir al gobierno de Alan García el cierre de las actividades mineras del proyecto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.Las protestas duraron casi un mes y se desataron disturbios en la ciudad de Puno y el sur de la región Puno.El 2 de junio del 2011, el Ministerio del Interior denunció a Aduviri y compañía por actos de violencia, como atentar llos bienes públicos como el almacén de Aduanas.El proceso concluyó el 07 de Julio del 2017. Los integrantes del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Puno, encabezado por Roger Istaña Ponce, condenaron al ex dirigente a siete años de prisión efectiva y el pago de dos millones de soles a favor del Estado.El 30 de diciembre del 2017 la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior, encabezado por el juez Reynaldo Luque, ratificó siete años de pena privativa efectiva contra el ex dirigente aimara quien era condenado como autor mediato de disturbios cometidos en el 2011.Prófugo, Walter Aduviri en comunicación con Onda Azul, el 05 de enero dijo no estar en la clandestinidad y justificó que la sentencia en su contra no era consentida. “No he cometido delito” dijo a viva voz.La candidatura de Aduviri al Gobierno Regional era un hecho, es así que el 14 de julio del 2018 se conoció desde el Jurado Electoral Especial de Puno la admisión de la lista del aymara, mediante el Movimiento de Integración por el Desarrollo (Mi Casita).La Resolución del jurado 476-2018 que habilitaba a la agrupación política, no formuló observación a la postulación de Aduviri. Críticos cuestionaban la resolución, ya que había sentencia efectiva y el aymara estaba con orden de captura.La situación jurídica de Aduviri estaba supeditada al pronunciamiento firme de la Corte Suprema, quien tenía que resolver el recurso de casación.Como candidato, Aduviri con orden de captura tuvo que atravesar retos, uno de ellos era salir del anonimato para afrontar la campaña. Sin embargo, en debates decidió exponer sus propuestas vía celular.El 9 de setiembre, no participó del debate electoral convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, quien lo representó fue Agustín Luque, su actual vicegobernador regional.Las piedras en el camino continuaban en plenas elecciones, ya que el 18 de julio presentaron una tacha en su contra para sacarlo de elecciones. El ciudadano Carlos Chisán argumentaba que Aduviri tenía una sentencia, sin embargo, no prosperó.El 5 de octubre, a dos días de las elecciones del 7 de octubre, fue programada la lectura de la casación. Los magistrados de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia anularon la sentencia el ex dirigente aimara y Aduviri era el favorito en las elecciones.La casación fundada fue firmada por los jueces, San Martín Castro, Chávez Mela, Principe Trujillo, Barrios Alvarado y Sequeiros Vargas. En tanto aclaraban que el aymara estaba sometido a un nuevo proceso.En el día de las elecciones, en los resultados a boca de urna, Aduviri era el virtual ganador ya que obtuvo más del 40 por ciento de votos.Su elección no fue bien visto por el gobierno, Mercedes Araoz, vicepresidenta del Perú, informaba que Aduviri podía dañar la relación del gobierno nacional y regional. De igual forma medios nacionales temían al aymara.Aún preocupado por una presunta detención en su contra, Aduviri apareció en público dos días de las elecciones y se dio un baño de popularidad por Santa Rosa de Melgar, y el norte de la región.Como gobernador electo, le sugirieron que en sus visitas al interior de la región no emita discursos populistas, ya que dejaba la dirigencia para ser autoridad regional.En la transferencia de cargo, cuestionó a Juan Luque por retrasos, por otro lado, aclaró que será intolerante a la corrupción.POR: JAIME CALAPUJA GÓMEZ