Puno: Advierten de Decreto Supremo que obvia las mesas de diálogo donde intervienen empresas mineras

Publicado el dia lunes 17 de diciembre del 2018 a las 12:28

Para Miguel Valdivia, consultor en temas ambientales, se ha roto el diálogo entre la empresa minera Aruntani y la población de Ocuviri. Inclusive lamentó que la minera aliada con el gobierno de turno, se valen de normativas aprobadas recientemente para denunciar a los dirigentes y población que informa sobre la contaminación de la cuenca.



De la empresa minera, manifestó que aún persiste en desarrollar actividades mineras con el proyecto Carlos Este. “Con el aval del Viceministerio de Interculturalidad, Energía y Minas; y Asuntos Ambientales Mineros, quieren dar concesión a la mina” dijo.



También lamentó que OEFA, como organismo regulador no hace cumplir sus disposiciones. “El papel del Estado es avalar la inversión” dijo, al tiempo de precisar que las empresas mineras no cumplen con la responsabilidad social.



A ello, lamentó que la semana anterior se promulgado el Decreto Supremo, el cual extinguen todas las mesas de diálogo. “En la actualidad hay 55 mesas. La tendencia es que ya no habría más mesas de diálogo, seguimiento de diálogo y negociación” lamentó.



Advirtió que la única alternativa que tendría el Estado, es la fuerza represiva. “Meterán más policías y enjuiciará a dirigentes” dijo.