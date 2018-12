El congresista Moisés Mamani quien postuló con el número uno por el partido político Fuerza popular, fue un desconocido hasta antes de las elecciones. Su nombre, se hizo famoso cuando inició una investigación en su contra por una comisión especial del Congreso por la falsificación de certificados de estudios.Para muchos los Mamani Videos lo convirtió en héroe, ya que mediante su actuar puso en aprietos a Pedro Pablo Kuczynski, Kenji Fujimori y sus advenger. Su actuar generó llamó la atención de la prensa nacional, incluso internacional como la mayoría de sus colegas congresistas.Cabe resaltar que en la grabación que difundió se observa al congresista Kenyi Fujimori, Guillermo Bocangel y altos funcionarios del ejecutivo negociando obras a cambio de votar a favor del entonces presidente de la República Pedro Pablo KUCZYNSKI.Los Mamani Videos dejaban mal parado al ex presidente Kuczynski,quien tuvo que renunciar antes de ser vacado por el pleno.De héroe paso a villano el congresista Mamani, porque fue denunciado por tocamientos indebidos por parte de una aeromoza de una línea área cuando se trasladaba de Juliaca hacia Lima. No era la primera vez que fue denunciado, ya que en anterior oportunidad una trabajadora a quien contrató lo acusó de proponerle cosas indecentes para mantenerla en el trabajo.Este hecho llamo la atención de propios y extraños. La prensa capitalina en particular así como congresistas de otras bancadas que pedían su destitución a debate en el pleno del Congreso por tocamientos indebidos.En tanto, se presentó a la Comisión de Ética la aeromoza que sufrió dichos tocamiento, la misma detalló sobre mala conducta del congresista Moisés Mamani.Todos estos hechos que sucedieron a finales de noviembre y parte de diciembre. Los congresistas de oposición solicitaban el desafuero del congresista de Fuerza Popular, finalmente solo quedó en una suspensión de 120 días sin goce de haber.El congresista Moisés Mamani conociendo el resultado se retiró del Congreso de la República quien dijo que se va con la frente en alto y volverá por la puerta grande.La moraleja: muchas veces quien cree ser un personaje arrogante y que es superior a los demás , termina como un sujeto de la calidad más baja , y esto fue lo que sucedió con el congresista suspendido de Fuerza Popular Moisés Mamani ColquehuancaPo: Juan José M.B.