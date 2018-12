Un docente, quien por temor a represalias no daremos a conocer su nombre, dijo que como postulante al proceso de nombramiento en la Universidad Nacional del Altiplano observó algunas irregularidades en la primera casa superior de estudios.Señaló que junto a 31 colegas lograron pasar el examen de conocimiento, sin embargo, de manera injustificada aparecieron no aptos.En tanto, lamentó que la comisión, en el cronograma que diseñaron, no hayan considerado fechas para reclamos y absoluciones, motivo por el que son perjudicados para que participen de la evaluación de clase modelo.“Se ha tenido la intensión de perjudicar a algunos postulantes” resaltó. Al tiempo de precisar que del 26 noviembre al 15 de diciembre se procedió con la evaluación de expedientes, sin embargo ya subieron resultados el viernes 14 de este mes en horario de la noche.Por su parte Vicky Jessica Reynoso, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, procedió con una diligencia fiscal en la UNA Puno, debido a una denuncia periodística donde se pretendería direccionar la asignación de una plaza docente en la escuela de educación física.