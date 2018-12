Continúan las diferencias entre transportistas que cubren la ruta Antauta - Juliaca y las empresas de taxi que prestan el servicio Antauta - San Antón.Según los pasajeros este tipo de hechos son constantes, hasta se corre el riesgo de que los pasajeros puedan sufrir atentados. “Se agreden los dueños de las combis con los taxistas, incluso los corretean con sus unidades vehiculares cerrando las calles” dijo un poblador.Los propietarios de las combis, reclaman que no pueden salir de forma inmediata, ya que los taxistas que hacen el servicio particular les quitan clientes.Por tanto algunos pasajeros opinan que la ruta es libre y no debe haber presión por parte de las empresas privadas.Vía Ronal Mamani