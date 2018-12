Puno: Fin de año recién concluiría la construcción de 90 módulos de servicios básicos para Los Uros

Publicado el dia miércoles 19 de diciembre del 2018 a las 07:55

El 25 de diciembre de este año, por fin se terminaría con la construcción e instalación de los módulos básicos de servicios para la isla de los Uros. El residente Emilio Turpaud, dijo que la obra fue aplazada por una serie de adicionales y deficiencias evidenciadas en el expediente técnico.



Entre las modificaciones realizadas, está el rediseño de la armadura de los flotadores y el reforzamiento interno de las mismas, además de otros componentes técnicos que fueron subsanados oportunamente.



Recordó que aún no hay fecha, de cuándo el consorcio lago sagrado realizaría la entrega de los módulos terminados a la Municipalidad Provincial de Puno, no descartó que la misma se cumpla en la gestión del electo alcalde Martín Ticona.



Turpaud, reiteró que la obra está en su etapa final, no descartó que, a partir del 25 de este mes, los 94 módulos sean trasladados a las islas de los Uros. Aclaró que la obra aún no ha sido inaugurada.